وزيرة العدل بحثت مع سفيرات كندا وسويسرا والنروج التعاون الثنائي

استقبلت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ في مكتبها في الوزارة قبل ظهر اليوم سفيرات: كندا ​ايمانويل لامورو​، ​سويسرا​ مونيكا كيرغوز و​النروج​ لين ستانسيت في لقاء مشترك تم خلاله البحث في سبل تطبيق المشاريع التي تعدها ​وزارة العدل​، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق ​الإنسان​ بالتعاون مع الدول الممثلة في الاجتماع أي كندا، سويسرا والنروج.

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