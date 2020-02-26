بنموسى تعتذر عن عمل رمضاني بسبب حالتها الصحية

تغيبت الفنانة فضيلة بنموسى عن عمل كوميدي، يحضر لشهر رمضان المقبل، وذلك بسبب تعليمات طبية تلزمها الراحة، عقب خضوعها، أخيرا، لعملية على مستوى يدها في الرباط.

وأصيبت فضيلة بنموسى، أخيرا، بكسر على مستوى يدها، أثناء عرض في السفارة المغربية في بلجيكا، حيث نقلت إلى مستشفى، غير أنها فضلت إجراء العملية في بلدها المغرب.

وأجرت بنموسى العملية الجراحية في العاصمة الرباط، والغاية منها تقويم الأضرار، التي خلفها الكسر على مستوى يدها، وطلب منها الطبيب المشرف عدم تحريكها لفترة شهر ونصف الشهر، ما جعلها تعتذر عن المشاركة في العمل الكوميدي، الذي كانت تؤدي دور بطولته.

وكانت بنموسى حاضرة في الأعمال التلفزية في رمضان الماضي، وما قبله، وذلك في جزءين من سلسلة “حي البهجة”، التي كانت تعرض على القناة الثانية وقت الإفطار.