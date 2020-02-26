تحذيرات أميركية من تحول كورونا إلى "وباء عالمي"

حذر مسؤولون طبيون في المركز الأميركي لمكافحة الأمراض "سي دي سي"، من تحول كورونا إلى وباء عالمي لم يعد احتمالا وإنما هو مسألة وقت. يأتي هذا بينما رجح وزير الصحة الأميركي، ألكيس آزار، أن يكون هناك مزيد من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.
وأكد الوزير أن واشنطن تعمل على تعزيز جاهزيتها لاحتواء الفيروس من خلال تعزيز العمل المخبري، موضحا أن الإدارة الأميركية تعمل على تطوير اللقاحات وتفعيل أنظمة الرقابة على الحدود لاحتوائه، مشيراً إلى أن حظر السفر إلى الدول الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد منح الولايات المتحدة وقتا كافيا للاستعداد.
وناشد آزار القطاع الخاص الإسهام في مواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه "نحن بحاجة لتمويل المزيد من الأبحاث لإيجاد اللقاحات وتوفير المستلزمات الوقائية، مؤكدا أن بلاده "عازمة على الحفاظ على قيود السفر مع الصين، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة".
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