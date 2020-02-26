وزير الطاقة السعودي: "أوبك" لم تتخذ قراراً بتمديد خفض الإنتاج

اوضح وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان "إن "أوبك" لم تتخذ قرارا بعد بشأن تمديد أو تعديل اتفاقها لخفض إنتاج النفط".
وأشاد بشراكة منظمة "أوبك" مع المنتجين المستقلين، ومن ضمنهم روسيا، مشيرا إلى أن المنظمة والمنتجين المستقلين على تواصل عند كل فرصة، إذ يتواصل وزير الطاقة الروسي بشكل إيجابي مع المملكة وبقية المنتجين، وفقا لـ"بلومبيرغ".
ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعا في 5 اذار القادم يعقبه اجتماع مع المنتجين خارج المنظمة في اليوم التالي.
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