القضاء السعودي يحكم بالإعدام على مواطن وبالسجن لـ7 آخرين بتهمة "التخابر مع إيران"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ب​السعودية​ حكما ابتدائيا على 8 سعوديين، يقضي بـ"القتل تعزيرا" لأحد المتهمين، و​السجن​ بفترات متفاوتة للمتبقين ما مجموعه 58 عاما.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن قرار المحكمة تضمن الحكم على المدعى عليه السادس بـ"القتل تعزيرا لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس ​الأمن​ الوطني للمملكة، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج منهما، والوجود الأمني فيهما".

كما تضمن القرار الحكم بالسجن على الـ7 الآخرين لفترات متفاوتة مجموعها 58 عاما، وذلك "لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في ​السفارة الإيرانية​، وتقديم بعض المدانين معلومات لهم (في السفارة) تمس الشأن الداخلي للملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات".

وشهدت الجلسة العلنية للمحاكمة حضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، و​ممثلين​ عن حقوق الإنسان.