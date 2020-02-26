عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وثيقة متداولة تكشف أسباب وفاة مبارك

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

تداول مصريون، مساء الثلاثاء، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر تصريح دفن الرئيس الأسبق حسني مبارك متضمنة أسباب الوفاة.



وتضمن تصريح الدفن سبب الوفاة، أنها جاءت نتيجة "قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذينية بالقلب".

وجاء في الوثيقة أن المبلغ عن الوفاة هو حسين محمد على أحمد، ورقم القيد بسجل الوفيات هو 9090.

ولم يعرف على الفور صحة تصريح الدفن المتداول، كما لم تعلن عنه أي جهة رسمية طبية.

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وتضمن التصريح المتداول، الصادر من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة ومكتب صحة النزهة، أن مبارك سيتم دفنه بمقابر العائلة بكلية البنات شمالي القاهرة.

وتلك المقابر هي نفسها التي دفن بها جثمان حفيد الرئيس الراحل، محمد علاء مبارك.

يذكر أن، الرئيس المصري الأسبق أصيب بحالة إعياء الشهر الماضي وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

وحسني مبارك مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين في 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما قبلها وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.

وتدرج فيها من رؤيته كبطل قومي مساهم في إنقاذ البلاد إلى اعتباره مسؤولا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أطاحت به من السلطة ومن ثم محاكمته إلى أن تمت تبرئته من أغلبها.