عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مقابر عائلة مبارك تستعد لاستقبال جثمانه

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

بدأت الاستعدادات في مقابر عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لاستقبال جتمانه، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 92 عاما.



ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية عددا من الصور الخاصة بتلك الاستعدادات التي شهدتها المقبرة، الواقعة بحي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة.

وتقع مقابر عائلة الرئيس المصري الأسبق، الذي حكم البلاد لمدة 3 عقود، على مساحة تقترب من الـ1500 متر، وبنيت من الحجر الرملى الأحمر.

وصممت مقابر عائلة مبارك على نظام مقبرتين لأفراد العائلة، ومحاطة بسور شاهق، ويوجد بأحد مداخلها صالة لتقبل العزاء، واستراحات، وساحة لانتظار السيارات، ولها مدخلان بأبواب حديدية، ونفذتها شركة المقاولون العرب.

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ولم تكن تمتلك أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مقابر حتى نهاية عام 2009، بعدما تفاجأت العائلة بوفاة حفيد الابن الأكبر علاء مبارك، ما جعلهم يضطرون إلى دفنه في مقابر آل ثابت، وهي مقابر خاصة بعائلة زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك.

يذكر أن الرئيس المصري الأسبق أصيب بحالة إعياء الشهر الماضي وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

وحسني مبارك مواليد مايو/أيار 1928، حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين في 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما قبلها وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.

وتدرج فيها من رؤيته كبطل قومي مساهم في إنقاذ البلاد إلى اعتباره مسؤولا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أطاحت به من السلطة ومن ثم محاكمته إلى أن تمت تبرئته من أغلبها.