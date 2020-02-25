هل هو مؤشر العودة إلی “الأسود”؟.. حمد الله يزور منتخب الشبان بالسعودية

زار الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، مقر إقامة منتخب الشباب المشارك في منافسات كأس العرب للشباب الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية إلى غاية الخامس من شهر مارس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للجامعة الملكية لكرة القدم عبر “فايسبوك”، صورا لزيارة حمد الله لمقر إقامة المنتخب الوطني، لدعم اللاعبين قبل مواجهة المنتخب الليبي يوم الخميس القادم، لحساب ربع نهائي البطولة العربية.

وكان حمد الله قد أعلن اعتزاله الدولي، بعدما انسحب من استعدادات المنتخب المغربي لكأس إفريقيا المقامة بمصر السنة الماضية، إذ كشف في تصريحات صحفية بعد نهاية البطولة على أنه كان على خلاف مع الناخب الوطني السابق، الفرنسي هيرفي رونار، مبرزا بأنه لن يلعب للمنتخب الوطني تحت إمرة هذا الأخير.

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب ليبيا ستجرى على أرضية ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض، بمدينة الرياض، بداية الواحدة إلا الربع بالتوقيت المغربي.