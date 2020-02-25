الصحة العالمية تحذر من تحول (كوفيد19) إلى وباء مع تسجيل 71 وفاة جديدة في الصين

- الكويت والبحرين والعراق تعلن ارتفاع عدد المصابين

ـ الإمارات تعلق الرحلات مع إيران

ـ اليمن يؤكد خلوه من الفيروس

ـ 95 إصابة في ايران من بينهم نائب وزير الصحة

ـ بكين تحظر تجارة الحيوانات البرية وتناولها

ـ ترامب يطلب من الكونجرس 5ر2 مليار دولار لمحاربة الفيروس

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

مع تسجيل 71 وفاة جديدة في الصين

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس أن وتيرة انتشار فيروس كورونا المتحور “كوفيد19″ لم تصل إلى مرحلة الوباء، ولكنه حذر من أنه يجب اتخاذ الاستعدادات في حال تفاقم تفشي الفيروس. وأضاف جبريسوس في مؤتمر صحفي إنه :”حتى هذه اللحظة، لا نشهد انتشارا عالميا للفيروس بالشكل الذي لا يمكن احتؤاه، ولا نشهد حالات إصابة أو وفيات على نطاق واسع”. وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا:” ما نراه هو حالات تفشي في أنحاء مختلفة من العالم”.

وفي الوقت ذاته، حث جبريسوس الحكومات على العمل من أجل احتواء الفيروس بينما تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما في وسعها استعدادا لوباء محتمل. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 28 دولة خارج الصين قد أعلنت حتى الآن عن 2074 حالة إصابة و23 حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 3 مواطنين كويتيين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في الكويت إلى ثماني. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الثلاث إصابات الجديدة من القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري. وقالت إنهم جميعا بصحة جيدة، وتم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمجهزة للتعامل مع هذا الفيروس. كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 17. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة فإن الإصابات الجديدة لمواطنيْن بحرينييْن (رجل وامرأة) وأربع سعوديات. وأضافت أن جميعهم قادمون من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي. وأوضحت أنه تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت اصابتهم بالفيروس. وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية بما فيها طائرات الركاب والشحن اعتبارا من أمس ولمدة أسبوع قابلة للتجديد. كما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ ما يرفع عدد حالات الإصابة في العراق إلى خمسة.

وذكرت الوزارة، في بيان، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جرى التأكد من إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران وعادت للعراق. وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل السلطات الطبية والصحية المختصة. الى ذلك، أكدت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلو اليمن من الفيروس القاتل حتى الان. وقال علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” ، إن “جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يندرج في اطار الاستعدادات لأي طارئ واجراءات وقائية لما قد يحدث”. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ايران إلى 95 شخصا، توفي منهم 16. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول:”من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 34 إصابة جديدة، من بينها 16 إصابة في مدينة قم، وتسعة في طهران”.

في السياق، قالت وكالة العمال الإيرانية إنه تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة في ايران بفيروس كورونا المستجد. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي. وفي الصين، تم تسجيل 71 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 2663 شخصًا فيما بلغت إجمالي الإصابات المؤكدة 77 ألفًا و658 حالة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مقاطعة ” هوبي ” التي تعد بؤرة تفشي الفيروس سجلت 499 حالة إصابة إضافية و68 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 64 ألفًا و786 شخصًا والوفيات إلى 2563 شخصًا. في السياق، قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية إن أكثر من ثلاثة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في الصين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وقال المسؤول ليانغ وان نيان أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع بوريس أيلوارد رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في الصين إن أغلب حالات الإصابة ظهرت في إقليم هوبي مركز انتشار المرض الذي أودى بحياة نحو 2600 شخص في بر الصين الرئيسي حتى الآن. وأضاف أن الإصابات وقعت على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق. وكانت الصين قررت أمس الاول حظر تجارة الحيوانات البرية وتناولها، لمواجهة تفشي الفيروس القاتل. ويأتي قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصين عقب صدور حظر مماثل في نهاية يناير الماضي. وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم أن الحظر الجديد يشمل الحيوانات البرية التي يجري تربيتها أو الموجودة في حدائق الحيوان. وفي أميركا طالب الرئيس دونالد ترامب الكونجرس بتخصيص ميزانية تقدر بـ 5ر2 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا المستجد. ويتوقع البيت الأبيض الحصول على أموال إضافية من وكالات حكومية أخرى، وكذلك إعادة تحديد أولويات تمويل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، بقيمة 5ر2 مليار دولار. من جهة أخرى، أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي أن بلديهما يعتزمان “تقليص” تمرين عسكري مشترك كان مقرّرًا في الربيع القادم بسبب المخاوف الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.