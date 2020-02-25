حصيلة جديدة لاحداث الخلاني امس

كشف مصدر امني، الخميس، عن حصيلة جديدة لاحداث ساحة الخلاني ببغداد منذ لظهر ولغاية مساء امس الاربعاء. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "حصيلة المصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد بلغت شهيدين و54 حالة اختناق واصابة بينهم 19 من القوات الامنية". واضاف ان "القوات الامنية القت قنابل الغاز المسيلة للدموع فيما استخدم بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف".

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