بسبب كورونا.. مباريات دوري الكرة الممتاز من دون جمهور

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2020-02-25 | 20:49
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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اقامة مباريات الدوري الممتاز من دون جمهور ابتداءً من الجولة المقبلة بسبب فايروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت اصابة اربعة اشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك، فيما رفعت من وتيرة الاجراءات بالعاصمة بغداد والمحافظات الاخرى.
وقال مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر اقامة مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز من دون جمهور".
واوضح أن "القرار جاء بتوصية من تعليمات وزير الصحة، بتجنب التجمعات، بالتالي فنحن حريصون على صحة الجماهير الرياضية واللاعبين والكوادر التدريبية والادارية وكل ما يخص كرة القدم العراقية".
تجدر الاشارة الى ان مباريات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز، ستنطلق يوم غدٍ الاربعاء.
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