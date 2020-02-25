- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تعلق رحلاتها الجوية مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية القطرية إجراء تعديلات "مؤقتة" على رحلاتها إلى كوريا الجنوبية وإيران ابتداءً من غد الأربعاء 26 فبراير وحتى إشعارٍ آخر.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن ذلك القرار جاء "نظراً للتحديات التشغيلية الكبيرة الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".
وقالت الشركة الناقلة القطرية إنه "سوف تجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود".
وأضافت الشركة في بيان أنه "بالتزامن مع القيود المفروضة مؤخراً على المسافرين إلى هذه الدول، فإن الخطوط الجوية القطرية تواجه تحديات لوجستية في إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، مما ينعكس على قدرتها في المحافظة على سلاسة جدول رحلاتها إلى دول أخرى.
ونتيجة لهذه التحديات، ستقوم الناقلة الوطنية لدولة قطر بتعديل رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه كوريا الجنوبية وإيران اعتباراً من 26 فبراير".
وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن ذلك القرار جاء "نظراً للتحديات التشغيلية الكبيرة الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".
وقالت الشركة الناقلة القطرية إنه "سوف تجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود".
وأضافت الشركة في بيان أنه "بالتزامن مع القيود المفروضة مؤخراً على المسافرين إلى هذه الدول، فإن الخطوط الجوية القطرية تواجه تحديات لوجستية في إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، مما ينعكس على قدرتها في المحافظة على سلاسة جدول رحلاتها إلى دول أخرى.
ونتيجة لهذه التحديات، ستقوم الناقلة الوطنية لدولة قطر بتعديل رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه كوريا الجنوبية وإيران اعتباراً من 26 فبراير".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلق رحلاتها الجوية مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.