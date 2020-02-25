بحث رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال المعولي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورنايف الحجرف، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل تحقيق التكامل بين الشعوب الخليجية، والعمل تحت الإطار الخليجي المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الشورى العماني يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.