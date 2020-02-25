رئيس مجلس الشورى العماني يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تعزيز التعاون

بحث رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال المعولي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور

نايف الحجرف، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل تحقيق التكامل بين الشعوب الخليجية، والعمل تحت الإطار الخليجي المشترك.