أعلن رئيس منظمة ​الهلال الأحمر​ العربي السوري خالد حبوباتي "الجاهزية القصوى لتأدية الواجب الإنساني داخل إدلب وخارجها، والاتزام بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية لجمعيات ​الصليب الأحمر​ والهلال الأحمر"، معبراً عن قلقه العميق "بسبب الأوضاع الإنسانية لأكثر من 3 ملايين مدني في إدلب، ومن الواجب حمايتهم التزاماً بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأي التمييز والتناسب"، مناشداً "بتحييد العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية عن أعمال ​العنف​ المتصاعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر السوري يعلن جهوزيته التامة للدخول إلى مدينة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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