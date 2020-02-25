الصحة العالمية: أغلب تهديدات كورونا في الشرق الأوسط لها علاقة بإيران

إعتبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في حديث لقناة "الحدث" أن " أغلب تهديدات كورونا في الشرق الأوسط لها علاقة بإيران"، مشيرا الى أن "كل دول المنطقة أصبح لديها القدرة على تشخيص المرض، وأهم أسباب الإصابة بكورونا التعرض للرذاذ واللمس".
ولفت المسؤول الى "أنناندرس حاليا ما إذا كان سيعلن كورونا وباء عالميا، ولم ننصح إلى الآن الدول بحظر السفر، فالأمر متروك لهم".
وكان قد أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، أن "المنظمة تعد لإرسال فريق إلى إيران على خلفية رصد حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في هذا البلد"، متوقعاً أن "يصل الفريق إلى إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة".
هذا وكانت السلطات في إيران قد كشفت في وقت سابق أن "عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 43، مع تسجيل 8 وفيات في محافظات قم ومركزي ومازندران".
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