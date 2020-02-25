تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البحرين

أفادت قناة "العربية" بأن تم تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ وارتفاع الحصيلة إلى 23 حالة ​​​​​.

كما لفتت إلى انه تم تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين بسبب المخاوف من كورونا.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت أمس تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد لمواطن قادم من إيران، ومن ثم الاعلان عن ارتفاع الحصيلة. وأكدت أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك.