النمسا سويسرا وكرواتيا.. 3 دول جديدة تعلن أولى الإصابات لديها بفيروس كورونا

أعلنت 3 دول اليوم أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” الذي تزايد انتشاره دوليا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت سلطات كرواتيا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد. فيما أكدت النمسا، وجود إصابتين بفيروس كورونا.

كما أكد المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وفي إسبانيا أعلنت السلطات الصحية بجزر الكناري أنه تم اكتشاف حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تنيريفي، ما يرفع عدد المصابين إلى أربعة.

وقال المندوب المكلف بالصحة في الأرخبيل، مساء أمس الإثنين، إن الأمر “يتعلق بمواطن إيطالي قدم من جهة (لومباردي) في إطار رحلة سياحية إلى “تينيريفي” مشيرا إلى أن “الفحوصات التي خضع لها المريض أكدت إصابته بالفيروس” .

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وأوضح المصدر ذاته أن “الشخص المصاب سيخضع لاختبار ثاني خلال الأيام المقبلة، وذلك بموجب البروتوكول المعمول به” ، مضيفا أن “المواطن الإيطالي قد تم وضعه في الحجر الصحي تحت إشراف طبي في انتظار نتائج الاختبار” .

وفي المنطقة العربية، تأكد تسجيل إصابات جديدة في كل من سلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والعراق، بالإضافة إلى حالات أعلنت سابقا بكل من مصر والإمارات ولبنان.

وكان فيروس كورونا الجديد المسمى بـ”كوفيد 19″ أُعلن ظهوره للمرة الأولى في ووهان بوسط الصين في أواخر ديسمبر الماضي، لينتشر إلى نحو 30 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.