الناصيري يخصص أزيد من ربع مليار لغاريدو شريطة فوزه بلقبي دوري أبطال إفريقيا والبطولة

علم “اليوم 24” من مصادر جيدة الإطلاع، أن المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، الذي يترأسه سعيد الناصيري، خصص مبلغا ماليا مهما للربان الجديد لـ “القلعة الحمراء” شريطة تتويجه بالألقاب المحلية، والقارية، التي يتنافس عليها النادي، خلال الموسم الكروي الجاري.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الناصيري وعد غاريدو، بمنحه مبلغ مائة مليون سنتيم في حالة تتويجه بلقب البطولة الاحترافية، ومائتي مليون سنتيم إذا فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرة إلى أن إدارة “وداد الأمة”، وعدت المدرب السابق للغريم الرجاء الرياضي بامتيازات مالية آخرى في حالة تحقيقه لجميع الشروط المتفق عليها في العقد، الذي تم توقيعه، صباح اليوم، في معقل النادي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الوداد الرياضي تعاقد رسميا مع الإطار الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، خلفا للفرنسي سيباستيان دوسابر، الذي فشل في تحقيق نتائج إيجابية منذ التحاقه بالفريق.