قلنسوة: إطلاق النار على منزل المدير العام السابق للبلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهولون مساء اليوم الثلاثاء، النار، على منزل وسيارة المدير العام السابق لبلدية قلنسوة، المحامي أيمن قشقوش، دون وقوع إصابات.

وجاء في التفاصيل أن ملثّمين، أطلقوا النار بكثافة على منزل قشقوش قرب المدرسة الثانوية في المدينة، كما ألقوا قنبلة صوتية.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وبدأت بجمع الأدلة دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وكان قشقوش قد تلقى رسالة وصلت إلى هاتفه، تُهدّد بالاعتداء عليه وعلى أولاده من مصدر مجهول.

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أمام المنزل الذي استُهدف (عرب 48)

يذكر أن قشقوش فُصل من عمله مديرًا عاما لبلدية قلنسوة قبل عدة أشهر، بعد أن شغل المنصب مدة أربع أعوام.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تهديد موظف أو عضو في بلدية قلنسوة، إذ شهدت المدينة عشية الانتخابات الأخيرة أحداثًا عنيفة، أدت في نهاية المطاف إلى سحب ترشيح المربي معروف زميرو، الذي نافس على منصب رئيس البلدية.

وفي السابع من نسيان/ أبريل الماضي، عقدت بلدية قلنسوة اجتماعا طارئا عقب ارتفاع وتيرة أعمال العنف والتهديد التي تعرض لها أعضاء البلدية، والتي بدأت قبيل إجراء الانتخابات الأخيرة، بعد العثور على عبوة ناسفة تحت مركبة عضو البلدية أحمد رعد، وسط عمليات إطلاق نار استهدفت أقارب لأعضاء بلدية.