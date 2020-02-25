كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران تعمدت إخفاء تفاصيل حول انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو، إنه تم اتخاذ إجراءات لمنع انتشار فيروس كورنا على الأراضي الأمريكية.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، أن إيران تعمدت إخفاء تفاصيل حول انتشار فيروس كورونا، وتم وضع قيود على السفر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد عدم السماح لموسكو وغيرها التدخل في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا رفضه الحل العسكري في سوريا.

وتابع: "توصلنا إلى فرصة تاريخية لوقف إطلاق النار في أفغانستان".