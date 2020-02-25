تعرف تفاصيل على اللحظات الأخيرة في حياة حسني مبارك

الثلاثاء 25 فبراير 2020

فارق الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، الحياة، داخل مستشفى الجلاء العسكري في القاهرة عن عمر ناهز الـ 91 عاما بعد صراع مع المرض.



وكشفت مصادر تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مبارك، حيث قالت المصادر، لموقع إرم نيوز الإخباري أن الراحل دخل في أزمة قلبية بساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وسط محاولات من الفريق الطبي لإسعافه إلا أنه توفى مع الظهيرة، مؤكدة أنه كان لا يستطيع الجلوس وكان نائما على ظهره بشكل مستمر لصعوبة العملية التي أجراها في المعدة.

وقالت إن مبارك كان يعاني صعوبة في قضاء حاجته إذ كان يستغرق نحو ساعة لدخول الحمام وهو متكئ على يدي نجليه جمال وعلاء، وسط إصرار منه على مقاومة المرض.

Advertisements

وجاءت وفاة الراحل بعد معاناة مع المرض استمرت شهرا كاملا حيث أدخل مستشفى الجلاء العسكري صباح الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو يعاني آلاما بالمعدة؛ إذ أثبتت الفحوصات الطبية التي أُجريت له معاناته من ورم في المعدة بناء على ذلك أجرى عملية جراحية فجر الجمعة الـ24 من الشهر ذاته لاستئصال الورم.

واستقر مبارك في العناية المركزة 4 أيام وسط رعاية طبية على أعلى مستوى إلى أن أفاق من غيبوبته.

وحسب المصادر، تم نقل مبارك إلى جناح خاص بعد تحسن حالته الصحية بشكل طفيف إلا أنها لم تدم طويلا إذ تأرجحت حالته بين الاستقرار والتعب الشديد إلى أن توفى.