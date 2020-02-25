البيت الأبيض يطلب 2.5 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تقدمت بطلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية تقدر بـ 2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا.



وتقترح الحزمة استخدام مليار دولار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل، في حين سيتم استخدام الأموال المتبقية في الأبحاث المطلوبة.

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يأتي هذا، فيما قال الرئيس الأميركي إن كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة، معتبرا أن التراجع الذي شهدته أسواق الأوراق المالية أمس بسبب المخاوف من الفيروس هو أمر طبيعي.

وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند: "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة".

ومضى قائلا "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".