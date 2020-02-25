ضبط سفينة قاطرة وتفكيك عصابة أجنبية لتهریب الوقود في جنوب إيران

أعلن قائد قوات ​خفر السواحل​ في محافظة هرمزكان جنوبي ​إيران​، العقيد حسين دهكي، "ضبط سفينة قاطرة وتفكيك عصابة أجنبيّة لتهريب ​الوقود​ في سواحل مدينة "جاسك" المطلّة على بحر عمان". وأوضح في تصريح، أنّه "تمّ ضبط مليون لتر ديزل تتجاوز قيمته 70 مليار ريال (الدولار= 42 ألف ريال)"، لافتًا إلى أنّ "العمليّة أدّت إلى اعتقال 13 شخصًا من الجنسيّات الإندونيسيّة والسنغافوريّة والسينغاليّة، وتمّ إحالتهم إلى الجهات القضائيّة المختصّة".

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