نقولا: فينا نعرف ليه الأفران عم تأضرب طالما الطحين مدعوم من قبل الدولة؟

أوضح النائب السابق ​​نبيل نقولا​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "فينا نعرف ليه الأفران عم تأضرب طالما ​الطحين​ مدعوم من قبل ​الدولة​ ونسبة استعماله للخبز تشكل نسبة 70% والباقي يستعمل للحلويات والمعجنات".

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