شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي يعلق جميع رحلاته إلى إيران باستثناء طهران والان نبدء بالتفاصيل

علق مطار دبي يعلق جميع رحلاته إلى إيران باستثناء طهران، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا. وكانت وقعت مواجهات بين محتجين والشرطة في مدينة طالش شمال إيران، وذلك احتجاجاً على عدم وجود إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا الذي بدأ يتفشى في الأراضي الإيرانية.

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