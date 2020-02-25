مِن طروادة إِلى طهران... مُرورًا بمقهى نخلة التنِّير

عشرات المقالات كتبتُها حتَّى الآن في الشَّأْن الإِعلاميّ، ودائمًا أَجد ما أَكتبه... ذلك لأَنَّ الإِعلام –شِئْنا أَم أَبَيْنا– يبقى عُنصرًا مُؤثِّرًا في الحال العامَّة وعلى النَّاس، فكيف إذا كانت ثمَّة تطوُّراتٌ على أَكثر من صعيدٍ، تفرض نفسها على السَّاحة... فيما الأَفرقاء المعنيُّون يُحاول كلٌّ منهم، "التَّذاكي" على الشَّعب، وتسجيل المواقف، ومُحاولة تحصيل كسبٍ شعبيٍّ، وشدِّ العصب... على حساب أَوجاع النَّاس وأَعصابهم!.

وكأَنَّ ما فينا لا يكفينا، حتَّى يُطلَّ شبح "كورونا" من النَّافذة الإِيرانيَّة، مِن دون أَن نسأَل: لماذا إِيران بالذَّات؟ وبعد ذلك يبدأ الاستثمار الرَّخيص...

شبح "كورونا المُستحدَثة"



إِنَّ الهلع الَّذي تسبَّب به بعض الإِعلام، في شأْن فيروس "كورونا المُستحدَثة"، قد أَصاب المُواطن اللُّبنانيّ بسهمٍ آخر، من سهام الإِحباط المُؤدِّية إِلى المزيد من اليأْس، في محاولةٍ لجعله ينحني فيستسلم.

بدايةً، بين دول ​العالم​ قاطبةً، ثمَّة أَكثر مِن سؤالٍ عن التَّركيز على إِيران وحدها، في "​الكورونا​ المُستحدَثة". فكأنَّه أُسلوب عمل "المُخرج" نفسه، الَّذي جعل "المايسترو" في "الحراك الشَّعبيِّ"، يُركِّزُ مثلاً على رئيس "التيَّار الوطنيِّ الحُرِّ" النَّائب ​جبران باسيل​، في "حفلات الهرج و​المرج​"، و"مراسم الشَّتيمة المُتنقِّلة" يُمنةً ويُسرةً في رُبوع الوطن... وهُنا لا نقصد حتمًا المُتظاهرين الشُّرفاء من المُطالبين فقط بحقوقهم كاملةً، في دولةٍ يُريدونها منيعةً، لا يقوى عليها "فيروس ​الفساد​"، وبالتَّالي فإِنَّ هؤُلاء لا يرتبطون بأَجنداتٍ خارجيَّةٍ، كما ويرفضون أَنْ يكونوا أَدواتٍ تُستخدم لإِيصال المُؤامرة مُعزَّزة مُكرَّمةً، في حصانٍ طرواديٍّ، إِلى أَبواب ​بيروت​ الصَّامدة إِلى الآن وأبدًا!...

وإِذا أَردنا أَن نعلم أَيَّ فريقٍ يستثمر "كورونا المُستحدَثة" في السِّياسة، ينبغي أَنْ نسأَل نفسنا: من هي الجهة الَّتي تُصوِّب في عملها السِّياسيِّ على تخريب العلاقات اللُّبنانيَّة–الإِيرانيَّة.

ومِن ثمَّ تبدأ التَّحليلات المشبوهة، لتكتمل مشهديَّة المُؤامرة: ينبغي أَلاَّ نسمح لأَحدٍ يأْتي مِن إِيران جوًّا، أَنْ يعبر ب​لبنان​ أَو يحطَّ فيه... وكأَنَّ المُؤامرة قد انتقلت من منع اللُّبنانيِّين من العُبور من منطقةٍ إِلى أُخرى، إِلى منعهم من حقِّ التَّظاهر في المناطق المحسُوبة على بعض أُمراء الحرب، الَّذين ما عملوا يومًا على بناء الدَّولة، أَو حتَّى يُمنع عُبور المُحتجِّين السِّلميِّين عبر "المُربَّعات" الحزبيَّة، وصولاً إِلى منع اللُّبنانيِّ العامل في إِيران أَو الزَّائر لها، مِن أَنْ يعود أَدراجه إِلى وطنه، ولو أنَّه غير حاملٍ للفيروس غير القاتل... حتَّى إِنَّنا بُتنا نظنُّ أَنَّ الوباء غير الحميد هذا، يتَّخذ من إِيران بلد منشإٍ له لا من الصَّين!.

قد يُشير البعض إِلى دولٍ كالنَّمسا -على سبيل المثال لا الحصر– الَّتي اتَّخذت قرارًا بـ"وقف حركة القطارات مع إِيطاليا"، بسبب "كورونا المُستحدَثة". لكنَّ الأَمر هُنا مُختلفٌ لسببين اثنَين: الأَوَّل لِكَوْن حركة القطارات لا يمكن ضبطها، خلافًا للملاحة الجويَّة عبر المطارات الحديثة، وبالتَّالي فإِنَّ القرار النَّمساويّ لم ينسحب على الملاحة الجويَّة بين النَّمسا وإِيطاليا. وأَمَّا السَّبب الثَّاني فَلِكَوْن القرار النَّمساويّ المُشار إِليه، لم ينطلق من خلفيَّةٍ سياسيَّةٍ كما هي حال المُطالبين عندنا بوقف الملاحة الجويَّة مع إِيران.

وهُنا يأْتي التَّهويل في كُلِّ أَشكاله، ليُضيف "رشَّة الملح والبهار" على الدَّاء المُبعثر عشوائيًّا في العالم أَجمع. ومع أَنَّ الحُكومة اللُّبنانيَّة لم تأْلُ جُهدًا لـ"نأْي" لبنان من "الفيروس"، إِلاَّ أَنَّ بعض الإِعلام لا يكتفي بإِنكار على الحُكومة جُهودها وحسب، بل ويُمعن في إِشاعة الذُّعر في نُفوس اللُّبنانيِّين، كما ويُمارِس التَّضليل الإِعلاميَّ في كُلِّ أَشكاله... فما الغاية مِن ذلك؟.

"ضَرْبُ" السِّياحة



إِنَّ أَحد أَوجه المُؤامرة على لبنان، حرمانه من أَيِّ "ورقةٍ خضراء" تدخل إِليه، وبالتَّالي خنقه ماليًّا، ولا يمكن بلوغ ذلك إِذا كان السيَّاح يقصدون لبنان... لذا لا بُدَّ للمُؤَامرة من أَنْ تمرَّ من باب "ضرب السِّياحة" حتَّى شلِّها كُليًّا، وهذا ما تظهر فُصوله ليس فقط في ملفِّ "كورونا المُستحدَثة"، بل وأَيضًا في استهداف المَطاعم، مِن خلال التَّعرُّض غير البريء لرُوَّادها، بذريعة أَنَّهم سياسيُّون، أَو أَنَّ النِّساء أَزواجهُنَّ من السِّياسيِّين أَو النَّافذين في لُبنان... إِنَّها "طُقوسٌ" مِن الأَحكام العُرفيَّة للبعض، يسمح لنفسه من خلالها، بأَنْ يعتدي على الآخرين من دون وجه حقٍّ!. وإِذَّاك تشهد مَطاعمنا بالواقع، ما كان يراه اللُّبنانيُّ على خشبة مسرح زياد الرَّحباني، في مقهى "نخلة التنِّير"، حيث يرغب فريقان في إِنشاد موَّالٍ يتحدَّى الفريق الآخر، وعلى هذه الخلفيَّة تدور "المعركة" فتتطاير الكراسي ويُكسَّر كلُّ شيءٍ...

نحن اليوم نعيش في واقع "نخلة التنِّير" المرير، وأَمَّا التَّضارب في المواويل، فيَليه تضاربٌ بكلِّ أَنواعه وأَشكاله...

هي قراءةٌ سياسيَّةٌ واقعيَّةٌ على الطَّريقة الرَّحبانيَّة!.