لافروف يبحث مع غوتيريش الملف السوري والعلاقات بين روسيا والأمم المتحدة

أفادت وزارة ​الخارجية الروسية​ أن" وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جنيف، الوضع في ​سوريا​ والعلاقات بين ​روسيا​ والمنظمة الدولية، وتم أثناء المحادثات بين الجانبين، تبادل معمق للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا".

ولفتت الخارجية في بيان، الى أن "اللقاء تناول أيضا إيلاء الجانبين اهتماما خاصا بالذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمة الدولية، وقد أكد الجانبان تمسكهما بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الأمور الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم التقى لافروف بشكل منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بعيدا عن الكاميرات.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى جنيف، اليوم، للمشاركة في كل من الجلسة رفيعة المستوى لدورة مجلس ​الأمم المتحدة​ الخاصة بحقوق الإنسان، ومؤتمر حول نزع السلاح ينعقد في 25 شباط.