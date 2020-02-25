نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الاسرائيلي ​أفيف كوخافي​ تعليقا على التصعيد بأن "جزءا من الحروب بدأ بالضبط كما يحصل الآن". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الاسرائيلي: جزء من الحروب بدأ بالضبط كما يحصل الآن في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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