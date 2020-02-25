بعد أزمة النتائج.. جماهير الوداد تنفجر في وجه الناصيري

انتقدت جماهير الوداد الرياضي، متمثلة في الفصيل المساند للفريق، “أولترا وينرز”، الرئيس سعيد الناصيري، بعد التخبط في سلسلة من النتائج السلبية في المباريات الأخيرة في البطولة الاحترافية.

واعتبرت “وينرز” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” أن الفريق يعيش مشاكل تسيرية منذ نهائي “رادس” في دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، إذ وجهت سهام النقد للناصيري على اعتباره المسؤول الأول عن الفريق، مبرزة بأن ما يقع أخطاء فردية وصفتها بـ”القاتلة”، إضافة إلى سوء التسيير بانتداب أزيد من 18 لاعبا هذا الموسم دون الرجوع إلى الإدارة التقنية.

وأكد الفصيل الودادي أن الرئيس الحالي “مُصر على التغاضي عن كل النقد البناء واحتراف اللامبالاة، ومحاولة امتصاص الغضب فقط دون إدراك خطورة القرارات الفردية، وأنه يهوى تكرار الأخطاء..”

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وأضافت: “بعد كل هذه الارتجالية، فلتعلم أنك الوحيد من يتحمل مسؤولية كل شيء دوما نحاول إيجاد الحلول، ندعم ولا نتوقف عن الدفع نحو الأمام، ننتقد، نصرخ ولا نتخلى، واليوم وصلنا للباب المسدود ولكن لن نستسلم في البحث عن مفاتيح النجاة، ولا نقبل الخروج بموسم صفري بأي حال من الأحوال.. لقب البطولة ضرورة ملحة هذا الموسم ولن نتنازل عليه وأي شيء غير ذلك سيؤدي فاتورته الرئيس فقط ولا أحد غيره..”

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد ظهر بوجه شاحب منذ التعاقد مع الفرنسي سيباستيان دوصابر، حيث حصد نقطة وحيدة في ثلاث مباريات بخسارته من فريق الدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد، تعادل وحيد أمام الفتح الرباطي في الدوري الاحترافي.