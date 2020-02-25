وزير الخزانة الأمريكي يلتقي وزير المالية الإماراتي بأبو ظبي

الإثنين 24 فبراير 2020

وزير المالية الإماراتي ونظيره الأمريكي

استقبل عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، اليوم الاثنين، بمقر وزارة المالية الإماراتية، في أبو ظبي.



ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية، مشيرة إلى أن اللقاء حضره مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي.

وقالت الوكالة الإخبارية، إن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولفتت إلى قول الطاير: "إنه يجب مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، التي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري".

وأضاف: "تحرص وزارة المالية على توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وشراكات استراتيجية متميزة".

وتابع: "نهدف إلى تعميق أطر التعاون الاقتصادي والمالي القائم، وبحث فرص تطويره مستقبلا بين البلدين".

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى وجود فرص كبيرة أمام دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما، واستكشاف فرص جديدة واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران أهمية الشراكات الاستراتيجية، التي تجمع بينهما ودورها الهام في تعزيز نمو وازدهار المنطقة.