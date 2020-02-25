قطار ليفربول يدهس وست هام العنيد في البريميرليج

الدقيقة الثامنة شهدت تسجيل اللاعب جيني فينالدوم برأسية وضعها في مرمى وست هام بعد تمريرة حاسمة من اللاعب ترينت أرلوند.
وفي الدقيقة 12، عادل عيسى ديوب النتيجة للهامرز برأسية رائعة، بعد ركنية نفذها اليوناني سنوجرادس.
ليفربول سيطر على باقي مجريات الشوط ولكن وست هام كان يخطف هدفاً في أكثر من فرصة ولكن الحارس أليسون كان بالمرصاد.
وتصدت العارضة لكرة قوية للغاية من اللاعب فان دايك، ليفشل ليفربول في الخروج من الشوط الأول متقدم في النتيجة.
بداية الشوط الثاني من عمر المباراة شهد تسجيل وست هام هدف التقدم له في الدقيقة الـ57 عن طريق اللاعب بابلو فورناليس في شباك أليسون.
ليفربول عادل النتيجة عن طريق المصري محمد صلاح الذي رفع صيده من الأهداف إلى 15 بعد تسديدة ضعيفة فشل فابيانسكي بالتعامل معها بشكل جيد لتمر بين أقدامه في الدقيقة الـ68.
السنغالي ساديو ماني الذي شارك لأول مرة في الدوري بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة سجل هدف ليفربول الثالث وهدف الفوز في الدقيقة 81 في مباراته رقم 150 مع الفريق ويرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفاً هذا الموسم.
ماني عاد للتسجيل من جديد في الدقيقة 88 ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على ماني وقت لعب أرنولد الكرة.
بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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