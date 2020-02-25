الصحة البحرينية تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​البحرين​ية "تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس ​الكورونا​ (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من ​إيران​ عن طريق دبي عبر ​مطار البحرين الدولي​، حيث تم فحصها فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض ب​المطار​، والتي أكدت اصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين"، مؤكدة أنه "يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبؤة ويتم نقلهم فورا للعلاج في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم وتأكيد ذلك من خلال نتائج التحليل المعمول بها مختبرياً وعزلهم في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "المواطنة البحرينية المصابة قد وصلت إلى البلاد بعد زيارة لإيران برفقة زوجها وأخت زوجها الذين رافقوها خلال الرحلة"، لافتة الى أنه "تم نقل مرافقي المصابة للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس"، موضحة أن "الخطة العامة والبروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا (كوفيد 19)، تم وضعها بناء على الإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي وحسب ما أوصت به ​منظمة الصحة العالمية​".

ونوهت "بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من ​الصحة العامة​ والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وأنها تواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم، بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين، واتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسية لمكافحة الأمراض".