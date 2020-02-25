أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء في العراق، "حجر وافد سعودي الجنسية في مستشفى المدينة العام لغرض التحقق من وضعه الصحي، لكن إصابته بالكورونا غير مؤكدة، وهناك بعض الشكوك فقط"، موضحة ان "الكوادر الصحية تجري فحوصات حاليا علما أنه قدم من السعودية عبر مطار النجف قبل 5 أيام".
وأشارت الشرطة، إلى "وجود حالة ثانية لإيراني الجنسية، حامت الشكوك حول حالته الصحية، لكن جرى التأكد من سلامته وإخلاء سبيله".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة محافظة كربلاء العراقية: حجر وافد سعودي للتأكد من عدم إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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