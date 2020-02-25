شرطة محافظة كربلاء العراقية: حجر وافد سعودي للتأكد من عدم إصابته بكورونا

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء في ​العراق​، "حجر وافد سعودي الجنسية في ​مستشفى​ المدينة العام لغرض التحقق من وضعه الصحي، لكن إصابته بالكورونا غير مؤكدة، وهناك بعض الشكوك فقط"، موضحة ان "الكوادر الصحية تجري فحوصات حاليا علما أنه قدم من ​السعودية​ عبر مطار النجف قبل 5 أيام".

وأشارت ​الشرطة​، إلى "وجود حالة ثانية لإيراني الجنسية، حامت الشكوك حول حالته الصحية، لكن جرى التأكد من سلامته وإخلاء سبيله".