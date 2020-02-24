مصرع جندي متأثرًا بجراحه فى اشتباكات بين الشرطة والجيش في هايتي

أكد بيان صادر عن وزارة الدفاع في هايتي، اليوم الاثنين، مصرع أحد الجنود متأثرًا بالجراح التي أصيب بها خلال الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا بين قوات الشرطة المضربين عن العمل وقوات الجيش التي تتولى حراسة القصر الوطني في بورتاوبرنس وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وصفت حالة الاثنين الاخرين بأنها مستقرة.
وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن الاشتباكات التي دامت لعدة ساعات أسفرت عن جرح 3 أشخاص توفى أحدهم اليوم متأثرًا بجراحه، فيما
وأضافت الشبكة الأمريكية أن وزارة الدفاع ناشدت، في بيانها، أفراد الشرطة المضربين للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور ضرورة التحلي بالهدوء.
وكان المراقبون قد وصفوا الاشتباكات التي وقعت، أمس/الأحد/، بين رجال الشرطة وأفراد الجيش اللذين يتولون حراسة القصر الوطني بأنها تمثل تصعيد خطيرًا للأوضاع في هايتي.
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