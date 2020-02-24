بلدي مسقط يستعرض طرق انتقال عدوى (كوفيد19)

نظم المجلس البلدي لمحافظة مسقط محاضرة توعوية بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ استعرض خلالها طرق انتقال عدوى الفيروس والاجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس القاتل .

وقد تضمنت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة لمياء بنت حسين البلوشية من دائرة مكافحة ومراقبة الأمراض المعدية بالمديرية العامة للخدمات الصحية، مجموعة من المحاور تمثل أبرزها في التعريف بالفيروس التابع لفصيلة فيروسات واسعة الانتشار والتي تعد حيوانية المنشأ يُعرف أنها تسبب ‏أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد حدةً مثل ‏متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد ‏الوخيم (السارس). كما أشارت مقدمة المحاضرة إلى طرق انتقال العدوى التي يمكن أن تكون بالانتقال المباشر من خلال المخالطة المباشرة مع المصابين عن طريق الرذاذ المتطاير من المريض أثناء العطس أو السعال أو بالانتقال غير المباشر من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الانف أو العين مع تأكيدها على أن نسبة الأخيرة ضئيلة.

وحول الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس؛ فقد أوضحت الدكتورة لمياء عددا من تلك الإجراءات المتمثلة في تفعيل فريق طوارئ الصحة العامة على المستوى المركزي والمحافظة، وتجهيز خوارزميات خاصة بالمنافذ البرية والبحرية والبرية وللمؤسسات الحكومية والخاصة، ومراقبة ورصد الحالات المشتبه بها، وتجهيز المختبرات، وتجهيز متطلبات مكافحة العدوى، والتنسيق بين القطاعات، وخطة الحراك المجتمعي، وتفعيل مراكز الحجر الصحي، ومتابعة المتواجدين بالحجر الصحي.

شارك في المحاضرة عدد من مسؤولي وحدات بلدية مسقط بحضور معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس.