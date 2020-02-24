سوريا تتصدى لغارات إسرائيلية على محيط دمشق

استعاد جيشها قرى بريف إدلب ولاحق فلول الإرهابيين

دمشق ـ الخليج 365:

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي وذلك قبل وصولها لأهدافها”. وأضافت “سانا” أن “الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات”. ونشرت وكالة “سانا”، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري سوري “إن الطيران الحربي الإسرائيلي قام من خارج المجال الجوي السوري، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة”. وأكد المصدر العسكري أنه، فور اكتشاف الغارات الإسرائيلية تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمراً في نتائج العدوان”.

ميدانيا، تابعت وحدات من الجيش السوري تقدمها في ريف إدلب الجنوبي وحررت تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير بعد معارك مع المجموعات الإرهابية.

وذكرت “سانا” أن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير. وأشارت الوكالة السورية إلى أن الاشتباكات انتهت بدحر الإرهابيين من تل النار وقرى النقير والشيخ مصطفى وكفر سجنة وتدمير عتاد وآليات كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها في اعتداءاتها على النقاط العسكرية المتمركزة في المنطقة لحماية القرى المحررة من الإرهاب. كما لفتت “سانا” إلى أن وحدات من الجيش لاحقت فلول الإرهابيين الفارين باتجاه دير سنبل وترملا بالتوازي مع استهداف مواقع انتشار المجموعات الإرهابية في قرى معرزينة ومعرة حرمة وترملا وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.