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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلن استعدادها إنتاج مليار مكعب من الغاز يومياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية اليوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في بارس الجنوبي.
والحقل البحري، الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتسميه قطر حقل الشمال، هو أضخم حقل غاز في العالم ويتقاسمه البلدان.
وحسب "رويترز" قال زنغنه "بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل (20 مارس آذار).. وبالتالي سيصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا."
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