إيران تعلن استعدادها إنتاج مليار مكعب من الغاز يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية اليوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في بارس الجنوبي.



والحقل البحري، الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتسميه قطر حقل الشمال، هو أضخم حقل غاز في العالم ويتقاسمه البلدان.

وحسب "رويترز" قال زنغنه "بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل (20 مارس آذار).. وبالتالي سيصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا."