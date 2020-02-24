أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، قرارًا بتعليق الدراسة بالمدارس غدًا الثلاثاء بالمحافظة، للطلاب والمعلمين، بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه ستنتظم العملية الدراسية من يوم الأربعاء بعد استقرار الأجواء المناخية.

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن تأجيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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