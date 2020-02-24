"سرايا القدس" تعلن إنهاء "ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية مهاجمة مواقع في قطاع غزة المحاصر، فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء الاثنين، أنها أنهت ردها العسكري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة ودمشق، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصرها.

وفي هذه الأثناء، تواصل الطائرات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة عددًا من قذائف الهاون صوب موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ولفتت تقارير صحافية أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ومصادر فلسطينية في قطاع غزة، إلى توصل فصائل المقاومة الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، مشدد على أن وقف إطلاق النار يدخل إلى حيز التنفيذ بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها "أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، وتعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الأحد والإثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. وادعى في بيان صدر عنه مساء الإثنين، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة (يوم الإثنين) تم اعتراض نحو 90 في المئة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

وادعى مسؤول أمني إسرائيلي، بحسب ما ذكر المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية، أن حركة "الجهاد الإسلامي"، بعثت رسائل من مستويات قيادية مختلفة للحكومة الإسرائيلية مفادها أن الحركة مستعدة لاموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل هجماته على مواقع في قطاع غزة، لحين استعادة الهدوء على الأرض، ملوحا بأن الغارات الأخيرة لطائرات الاحتلال أقوى وأعنف من سابقاتها، مشددا على أن "الأوضاع الميدانية على الأرض" ستحدد تطور الجولة التصعيدية.

في المقابل، أفادت التقارير الصحافية بتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة، ومن بينها نتيفوت وعسقلان، دون وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الصواريخ التي تستهدف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" لم تتوقف منذ الساعة الثالثة عصر اليوم.

وأضافت أن صافرات الإنذار عادت لتدوي في عسقلان ومستوطنة نتيفوت واللتان تم إلغاء الدراسة فيهما.

وأفاد مصادر فلسطينية نقلا عن مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل دراجة نارية كان يستقلها مواطن أثناء سيرها على شارع صلاح الدين شرق المدينة، ما أدى لإصابته.

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ولفتت المصادر إلى أن المصاب نقل بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة. كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين، موقعا جنوب مدينة غزة.

ميلادينوف يطالب بحل سياسي لغزة

من جانبه، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الإثنين، من تداعيات تصاعد الأوضاع بين قطاع غزة وإسرائيل، وطالب بإيجاد "حل سياسي".

وخلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي، قال ملادينوف إن "الـ48 ساعة الماضية أظهرت مرة أخرى مدى هشاشة الأوضاع بقطاع غزة، الذي يعاني بسبب الحصار الإسرائيلي وحكم حركة حماس".

وأضاف أن "غزة بحاجة لحل سياسي.. الأوضاع تتصاعد بإطلاق القذائف من غزة والقصف من إسرائيل، ما يقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

ودعا "حماس" إلى "الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ، الذي يخاطر بجر غزة إلى جولة مدمرة أخرى من الأعمال العدائية".

وخاطب ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس قائلًا: "لا يكفي أبدًا أن نؤكد على المرجعيات الدولية المتفق عليها دوليًا، بل علينا أن نجد سبيلًا للوساطة تعيدنا للمفاوضات".

وكان ملادينوف قد غرّد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قبل عقد الجلسة مطالبا بـ"وقفٍ فوري لإطلاق الصواريخ التي تُخاطر لسحب غزة إلى جولة أخرى مُدمرة وعنيفة دون نهاية في الأفق".

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على الغزيين

هذا وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إجراءات عقابية ضد قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، ومنع مرور الآلاف من التجار ورجال الأعمال الغزيين، وبالإضافة إلى تقليص مساحة صيد الأسماك من 15 إلى 6 أميال بحرية.

وبدأت جولة التصعيد الأخيرة، صباح أمس، الأحد، حينما قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصر سرايا القدس، ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وأثار مقطع مصور، يظهر تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم، غضب الفلسطينيين. كما قصف الجيش الإسرائيلي مساء الأمس، موقعا لحركة الجهاد قرب العاصمة السورية، دمشق، ما أسفر عن استشهاد شخصين.