شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا : دولتنا وقحة .. لكي لا يغضب حزب الله سمحنا بانتشار "كورونا" في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن جام غضبها جرّاء الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس الكورونا ، والتي رآها غالبية اللبنانيين بأنها مجاملة لإيران وحزب الله خاصة وأن لبنان لم تتخذ أي موقف تجاه القادمين من إيران الدولة التي انتشر فيها الوباء انتشار النار في الهشيم.

وقالت المغنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير : دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!" .