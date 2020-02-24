شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا : دولتنا وقحة .. لكي لا يغضب حزب الله سمحنا بانتشار "كورونا" في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المغنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير : دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!" .
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