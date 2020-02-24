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مصر تنفي إعدام عشماوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر ما تردد أمس عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، مؤكدا أن «الخبر خطأ ولم يتم تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن» .

وصدر حكمان نهائيان بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي «الفرافرة» و»أنصار بيت المقدس الثالثة»، وأدين مع آخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس»، كما اتهم بالمشاركة في قضية «أحداث الفرافرة» التي قتل فيها 21 فردا من قوات حرس الحدود.