وزير الاقتصاد: الاشارة السعودية الاخيرة تدل على انها حاضرة للمساعدة

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة، في حديث تلفزيوني، "وجود دعم من العديد من الدول وليس فقط من ​السعودية​ و​فرنسا​ وانما ايضاً من ​الولايات المتحدة الاميركية​، ويجب على كل ​الحكومة​ ان تقوم بالاصلاحات المطلوبة، وعلى الحكومة ان تبرهن انها تسيير نحو الاصلاحات ومثل ما قلنا في ​البيان الوزاري​ قد تكون هذه الاصلاحات مؤلمة، والاشارة السعودية تدل على انها حاضرة للمساعدة ونحن سعداء بهذا الامر وبالتأكيد سنعمل على تحقيق النتائج المرجوة والايجابية".

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