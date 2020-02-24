قوى الامن الداخلي توقف 7 أشخاص في الضنية بتهمة السرقة

أوقفت فصيلة ​الضنية​ في ​قوى الامن الداخلي​ 7 أشخاص يشتبه بإقدامهم على سرقة منازل ومحال تجارية بواسطة الكسر والخلع، خلال الأيام القليلة الماضية، في بلدتي السفيرة وكفربنين بأعالي جرود الضنية، وأحيل الموقوفون الى ​القضاء​ المختص للتحقيق معهم.

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