عمرو فهمي.. من “أولتراس أهلاوي” إلى اتهام “الكاف” بالفساد

وليد لباب_صحافي متدرب

رحل المصري عمرو فهمي، سكرتير الكاف السابق إلى مثواه الأخير، يوم أمس الأحد عن عمر يناهز 36 سنة بعد صراع مع المرض، ليتوقف بذلك حلمه برئاسة أقوى جهاز كروي في أفريقيا.

واشتهر عمرو فهمي، بكونه أحدد مؤسسي رابطة أولتراس أهلاوي المشجعة لنادي الأهلي المصري، وأحد أكبر قياداتها على مدار سنوات.

اهتمام فهمي بالترحال وراء الأهلي لم يمنعه من التفوق دراسيا، فهذا الأخير حصل على ماستر إدارة الأعمال من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على ماستر في الإدارة والقانون وعلوم الرياضة من جامعة مونتفزونت ببريطانيا، ودبلوم من جامعة نيوشاتيل في سويسرا، وبوكوني في إيطاليا، ودبلوم الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم.

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التحصيل العلمي لفهمي مكنه من دخول مبنى الكاف هناك بالقاهرة من أوسع أبوابه، والتدرج داخله، فقد شغل منصب مساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديراً لإدارة البطولات الدولية بين 2010-2015، ثم مديراً عاما لبطولات أمم أفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، ومديراً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2013 و2015.

تقلد المرحوم منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بين سنة2017 و2019، قبل أن تتوقف مسيرته داخل دواليب الكاف بعد الحرب القانونية الطاحنة بينه وبين الملغاشي أحمد أحمد، واتهامه لرئيس الكاف بارتكاب مخالفات مالية كبيرة.

عمرو فهمي كان يستعد لخوض غمار انتخابات الكاف سنة 2021 أمام رئيسها الملغاشي، غير أنه لبى نداء ربه قبل أن يحقق حلمه.