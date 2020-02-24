منظمة الصحة: على العالم أن يتهيأ لـ”احتمال وباء عالمي” جراء كورونا المستجد

في أحدث تطورات فيروس كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية، إن على العالم أن يتهيأ لـ”احتمال وباء عالمي” جراء كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن هناك استعداد لاحتمال إعلان تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، مضيفة أنه “لم يصل بعد إلى هذه الدرجة”.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وأن عليه الاستعداد لـ”وباء عالمي محتمل”.

وقال غيبريسوس، إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم “القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي حتمل”.