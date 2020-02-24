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إصابة 15 شخصاً على الأقل في حادثة دهس بألمانيا

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أفادت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الاثنين، بأن 15 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادثة دهس خلال احتفالات بمدينة فولكمارسن.
وقالت الشرطة الألمانية، إن سيارة مسرعة اخترقت حشدا من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددا من الجرحى.

وأضافت في إفادة صحفية، أنها اعتقلت سائق السيارة.

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