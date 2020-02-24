إصابة 15 شخصاً على الأقل في حادثة دهس بألمانيا

وقالت الشرطة الألمانية، إن سيارة مسرعة اخترقت حشدا من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددا من الجرحى.

وأضافت في إفادة صحفية، أنها اعتقلت سائق السيارة.