فرنسا توجه صفعة لتركيا ونشطاء يستهجنون : #اردوغان_يسيس_المساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

وجهت السلطات الفرنسية صفعة جديدة للنظام التركي بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن قامت بإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بملحقيات الخدمات الدينية والمؤسسات الدينية وجمعيات المساجد التابعة للشؤون الدينية التركية داخل أراضيها .



وأكدت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية أن هذه الخطوة جاءت عقب تصريحات الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، حول عزم بلاده إنهاء تأثير الدول الأخرى على المسلمين المقيمين داخل فرنسا.

ويرى نشطاء ومراقبون أن الإجراءات الفرنسية كشفت حقيقة إستخدام رجب طيب أردوغان للمساجد من أجل السياسة .. لافتين إلى أن اردوغان اساء للدين الإسلامي بتسيسه للمساجد وبيوت الله .

وبهذا الصدد، أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج، بوسم "اردوغان يسيس المساجد" عبروا فيه عن إستهجانهم لممارسات أردوغان التي تضر وتسيء للدين الإسلامي ولبيوت الله من المساجد والجوامع في أوروبا .

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يقول المغرد، قيس بن ساعدة "اتجهت تركيا الى إنشاء أنظمة إسلامية موالية لها في فرنسا سواء عن طريق مدارس دينية تديرها مباشرة خارج نطاق وزارة التعليم الفرنسية مثل مسجد النور مؤخراً مما دفع ماكرون الى استهجان الموقف التركي لاستغلال الإسلام للتلاعب السياسي والانشطة المشبوهه".

فيما أكد مشعل الدعجاني أن ذراع اردوغان هم الاخوان الارهابيين الذين أسس لهم شركه امنيه لتنفيذ عملياتهم الالارهابيه في أوروبا وغيرها من الدول .

ويتهم الأخوان بإستخدام الدين كورقة للوصول إلى مآربهم السياسية، بدعم مباشر من تركيا وقطر .

بدوره أشار Mohammed alghazi إلى أن الحكومة الفرنسية والالمانية والنمسا اغلقت مساجد تركية في دولهم بعد ثبوت استغلال اردوغان لتنفيذ انشطة استخباراتيه وتجسّسية على معارضيهم .

من جانبه أكد منصور العامر أن الدمار الذي حل بالدول العربيه بأسم الربيع العربي كانت برعايه (تركيا ) بدعم من اردوغان .. مشيراً إلى أنها سبب الفوضه الخلاقه في جميع البلدان والآن يحاول نقلع جميع الإرهابين الى أوروبا .