شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طاجيكستان تعلق رحلاتها الجوية من وإلي إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت حكومة طاجيكستان، اليوم الإثنين، إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى إيران، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.



وأفادت هيئة الطيران المدني في بيان، أن الرحلات الجوية ستظل معلقة لحين استقرار الأوضاع المتعلقة بالفيروس هناك.

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