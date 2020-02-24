الرئيس المصري يستقبل رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السادة رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً سيادته في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

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من جانبهم؛ وجه الحضور الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أنه عقد بالقاهرة "يومى 23,22/ 2020/2 " منتدى لرؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية بدعوة من المخابرات العامة المصرية ، حيث تم عقد عدة إجتماعات على هامش المنتدى تناولت المخاطر والتهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى ، وأبرزها مخططات التفكيك والتقسيم على أسس عرقية وطائفية ، وإضعاف الدولة الوطنية، وتزايد التدخلات الخارجية فى أزمات المنطقة ، بجانب الدور الخارجى الهدام بتلك الأزمات ، بالشكل الذى يهدد وحدة وسلامة أراضى الدول العربية.

كما تناولت الإجتماعات أيضاً تنسيق جهود الأجهزة العربية الإستخبارية المشاركة فى إجتماعات "القاهرة" وتكامل الخبرات فيما بينها، وتوحيد الرؤى وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والحد من ممارسات الدول التى توفر الأغطية الشرعية لتمويل ودعم الإرهاب.