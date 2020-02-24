وزارة الصحة تخضع الوافدين عبر الحدود الشمالية مع سوريا للكشف الصحي

أعلنت ​وزارة الصحة​ ان "الفرق الطبية والصحية العاملة ضمن مراكز التلقيح الحدودية التابعة لها تعمل على اخضاع جميع الوافدين الى الداخل اللبناني، لعملية الكشف الصحي عند المعابر الحدودية الشرعية الشمالية الثلاث مع ​سوريا​ في ​العبودية​ و​العريضة​ و​البقيعة​، وذلك باشراف مركز طبابة محافظة عكار وبالتنسيق مع ​اليونيسف​ و​منظمة الصحة العالمية​ والجمعية الارثوذكسية، وذلك في اطار الجهود والتدابير الطارئة التي تنفذها الوزارة على المعابر الحدودية".

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